В центре Москвы усилены меры безопасности перед несогласованной акцией протеста

Полиция усилила меры безопасности в центре Москвы из-за акции протеста, несогласованной с городскими властями.

Полицейские уже перекрыли для прохода пешеходов Лубянку и выставили металлические ограждения вдоль тротуаров на Мясницкой улице, Лубянском проезде и прилегающих к Лубянке улицах. Кроме того, ограждён переход с Мясницкой улицы на Лубянку и Старую площадь, сообщает ТАСС.

Также усилены наряды полиции около зданий посольств и на главных дорожных развязках. Сайт KP.ru публиковал ранее список станций метро, закрытых на вход и выход до особого распоряжения полиции. Возле них выставили спецтехнику и автозаки.