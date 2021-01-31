В России за сутки выявили 18 тысяч новых заражённых коронавирусом

За всё время пандемии врачи смогли вылечить от коронавируса 3,3 миллиона пациентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки новыми заражёнными коронавирусом оказались 18 359 человек. Заболевшие выявлены в 84 регионах из 85. Оперативный штаб сообщает, что среди всех новых пациентов у 10,9% не было никаких проявлений коронавируса. Общее число заразившихся во всех российских регионах за время пандемии коронавируса достигло 3,85 миллиона человек.

Больше всего заражённых COVID-19 выявлено в Москве: 2 284 человека. На втором месте Санкт-Петербург с 2 160 выявленными за сутки случаями заражения коронавирусом. В Московской области специалисты зафиксировали 1 082 новых заболевших.

За сутки во всей России выздоровели 20 040 человек, за всё время пандемии врачи смогли вылечить 3,3 миллиона пациентов. Скончались от заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний ещё 485 человек. Всего жертвами COVID-19 в России стали уже 73 182 человека.