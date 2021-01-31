ДНР получила первую партию вакцины "Спутник V"

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в самопровозглашенную Донецкую народную республику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Донецкая народная республика получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

Донецкое агентство новостей сообщает, что партию уже передали в Донецк.

Ранее в Минздраве ДНР сообщили, что первыми прививку от COVID-19 получат жители республики из группы риска. Вакцинация будет бесплатной и пройдёт в 32 пунктах, открытых в Горловке, Донецке, Енакиево, Макеевке, Торезе и Шахтёрске, а также в Амвросиевском и Новоазовском районах.