В Москве на акции протеста задержан Николай Сванидзе

В Москве задержан профессор и заведующий кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ Николай Сванидзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре Москвы полиция задержала члена Совета по правам человека, журналиста и заведующего кафедрой журналистики РГГУ Николай Сванидзе.

Сообщается также, что Николая Сванидзе быстро отпустили.

- Задержали, но уже отпустили. Причину мне не указали. Мы с моим коллегой по Совету по правам человека просто стояли. Подошли, меня задержали, повели в автозак. Это выход из метро Сухаревская. Я приехал наблюдателем от Совета по правам человека, - рассказал Николай Сванидзе агентству РИА Новости.