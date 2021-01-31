На несанкционированную акцию протеста в Москве вышли около 300 человек

Полиция и ОМОН проводят массовые задержания участников акции на Сухаревской площади и на Красных воротах Фото: REUTERS

Пресс-служба департамента региональной безопасности Москвы сообщила, что спустя час после начала акции в поддержку политика Алексея Навального вышли около 300 человек. 200 из них находятся на Сухаревской площади, и ещё 100 около станции метро "Красные ворота".

Полиция и ОМОН проводят массовые задержания участников акции на Сухаревской площади и на Красных воротах, сообщает ТАСС.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что в Москве полиция задержала журналиста Николая Сванидзе и быстро отпустила его.