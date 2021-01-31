Полиция попросила кафе в центре Москвы выключить Wi-Fi на время акции 31 января

Правоохранительные органы обходят кафе в центре Москвы и просят управляющих отключить доступ к Wi-Fi для посетителей в воскресенье Фото: REUTERS

Сотрудники полиции приходят в кафе, расположенных в центре Москвы и просят администрацию отключить доступ к Wi-Fi для посетителей на время проведения акции протеста 31 января, сообщает "Интерфакс".

Также агентство заявило, что представители правоохранительных органов приходят в рестораны в гражданской форме, показывают удостоверение сотрудника МВД и говорят предать управляющему просьбу об отключении Wi-Fi "в связи с ограничениями из-за завтрашнего мероприятия".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в центре Москвы усилили меры безопасности. Семь станций метро закрыты с 8:00.