В Москве на площади трёх вокзалов произошло столкновение протестующих с ОМОНом

После столкновений с правоохранителями участники несогласованной акции в поддержку Навального выдвинулись в направлении станций метро «Красносельская» и «Сокольники» Фото: REUTERS

В Москве на площади трёх вокзалов (Комсомольская площадь) произошло столкновение между полицейскими и участниками акции 31 января. Стычка началась между зданиями Ленинградского и Ярославского вокзалов.

После столкновения с протестующими полиция оцепила здание Ленинградского вокзала. Полиция также оттеснила протестующих, двигавшихся по Каланчевской улице в сторону Комсомольской площади. после этого участники акции пошли в сторону станций метро "Красносельская" и "Сокольники", но около "Красносельской" их также остановила полиция.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что во время протестной акции 31 января полиция задержала журналиста и члена Совета по правам человека Николая Сванидзе, а также Юлию Навальную - жену оппозиционного политика Алексея Навального, в поддержку которого прошла акция 23 января и проходит сегодня, 31 января.

Также сообщалось, что на несогласованной акции в воскресенье, 31 января, по данным ОНК, задержано уже 150 человек.