Полиция не позволила протестующим собраться у СИЗО, где сидит Навальный Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку протестующих собраться около следственного изолятора «Матросская тишина», в котором находится Алексей Навальный. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил специальный корреспондент kp.ru Александр Коц.

Сообщается также, что у СИЗО уже начались первые задержания, полиция оцепила здание и оттесняет участников незаконной акции дальше от «Матросской тишины».

Напомним, сегодня в российской столице проходят весьма малочисленные несанкционированные акции, организованные сторонники арестованного Алексея Навального. По последним данным, на акции вышли около 300 человек. Полиция и ОМОН проводят массовые задержания участников акции на Сухаревской площади и на Красных воротах. В ходе несогласованного шествия к СИЗО «Матросская Тишина» была задержана жена Навальная Юлия.

Как сообщал сайт kp.ru, суд мерой пресечения для Алексея Навального арест на 30 суток, до 15 февраля. Под арестом в СИЗО он останется до рассмотрения вопроса о замене ему наказания по делу «Ив Роше».