Песков назвал прагматичным телефонный разговор Путина и Байдена Фото: REUTERS

Телефонный разговор российского президента Владимира Путина и нового лидера США Джозефа Байдена был прагматичным. Лидеры стран констатировали наличие очень глубоких разногласий, которые требуют интенсивного диалога. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

- При этом обе стороны согласились, что наличие такие глубоких разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога. Напротив, подобные разногласия требуют достаточно интенсивного диалога между двумя государствами. В разговоре была деловитость и прагматичность, - отметив пресс-секретарь президента России.

Как сообщал сайт kp.ru, телефонный разговор между лидерами России и США состоялся в минувший вторник. Путин и Байден обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки дня, в том числе борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, выход американской стороны из Договора по открытому небу и продление договора СНВ-3.