Участники незаконных акций осложнили движение транспорта в Москве Фото: Александр КОЦ

В российской столице участники несанкционированных акций протеста осложнили движение восьми маршрутов наземного транспорта. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщается в Telegram-канале московского Департамента транспорта.

Из-за пешеходов, которые вышли на проезжую часть осложнено движение следующих маршрутов: автобусы № 40, 122, Т4, электробус № Т14, а также трамваи № 7, 13, 37, 50. Кроме того, движение автотранспорта затруднено на Каланчёвской улице.

Специалисты дептранса Москвы призвали пешеходов соблюдать правила дорожного движения и не создавать препятствий для движения личного или общественного транспорта. Протестующим напомнили также, что нарушение правил может быть крайне опасным: в текущих условиях тормозной путь трамвая составляет 25-30 метров.

Как ранее писал сайт kp.ru, из-за несанкционированных акций в Москве сегодня перекрыли несколько станций метро. Последними были закрыты станции «Сухаревская» и «Красные ворота», а также «Красносельская» и «Сокольники».