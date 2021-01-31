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Врач Юлии Началовой назвал причину смерти певицы

Певица слишком долго не давала согласие на ампутацию стопы
Ксения АНУФРИЕВА
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Врач Юлии Началовой назвал причину смерти певицы

Врач Юлии Началовой назвал причину смерти певицы

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Юлия Началова до последнего отказывалась от операции на ноге, которая была поражена гангреной. Именно это в результате привело к ее смерти, сообщил в интервью mk.ru Василий Шуров, которые лечил артистку.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года, певице было 38 лет. Ее отец сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца из-за серьезного воспалительного процесса, а представитель артистки рассказал, что она погибла из-за сепсиса.

- Из-за подагры Юлия привыкла терпеть боль. В итоге она перетерпела гангрену, и ты «всосалась» в кровь. Пока Юлия была в сознании, она не позволяла ампутацию стопы. А когда врачи все-таки провели операцию, пациентка была уже без сознания. Было слишком поздно, начался сепсис, - сообщил Василий Шуров.

Врач объяснил, что началось все с ранки на пальце ноги и необходимости убрать участок некроза. К несчастью, артистку не смогли убедить в том, что промедление смертельно опасно. Несмотря на серьезное воспаление, певица долго лечилась дома. Шуров отметил, что у нее был частный хирург, которые консультировал Юлию, однако процесс заражения запустился.

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