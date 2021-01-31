ОАЭ впервые предоставили иностранцам право получить гражданство Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Власти ОАЭ позволили получать гражданство своего государства некоторым категориям иностранных граждан. Об этом в субботу, 30 января, сообщило издание WAM.

При определённых требованиях стать гражданами Эмиратов смогут врачи, изобретатели, инвесторы, учёные, художники и их семьи. Для каждой категории иностранцев предусмотрены свои правила. Заявления на гражданство будут рассматривать не только местные управления исполнительной власти, но и правительство страны.

Например, инвесторы должны владеть недвижимостью на территории Объединенных Арабских Эмиратов или же патентами, одобренными Минэкономики страны; медики и инженеры должны работать в уникальных научных сферах не менее десяти лет; ученые должны заниматься активной исследовательской деятельностью, а также являться обладателями престижных наград.

До этого момента иностранцы могли жить в ОАЭ только по визам. «Золотая» программа давала особо отличившимся талантливым специалистам право пребывания на десять лет, однако до реальной натурализации дело пока не доходило. Объединенные Арабские Эмираты отличаются богатейшей программой социального обеспечения своих граждан.