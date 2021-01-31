Испания выдала России обвиняемого в неуплате налогов на три миллиарда рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обвиняемый в неуплате налогов на сумму около трех миллиардов рублей предприниматель Андрей Кушуль экстрадирован в Россию из Испании. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили представители российской Генпрокуратуры kp.ru.

Бизнесмена обвиняют в совершении преступлений по статьям 33 и 199 Уголовного кодекса России (организация и руководство уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений группой лиц по предварительному сговору).

По версии правоохранителей, с 2011 по 2016 годы Андрей Кушуль, являясь собственником половины акций двух иностранных компаний, а также собственником группы компаний «Росан», организовал и руководил преступной группой, которую создали для уклонения от уплаты налогов с помощью включения в налоговую декларацию ложных данных. Ущерб от преступных действий обвиняемого составил около трех миллиардов рублей.

Кушуль скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск, но в позапрошлом году его задержали в Испании. Российская Генпрокуратура направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче.

Отмечается, что предприниматель будет доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола.