Число пользователей интернета достигло 4,66 миллиарда человек Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Общее количество интернет-пользователей в мире в этом месяце достигло отметки в 4,66 миллиарда человек. Об этом в воскресенье, 31 января, свидетельствуют данные агентства We Are Social.

Население Земли, по последней информации ООН, составляет 7,83 миллиарда человек, то есть интернетом пользуется 59,5 процента жителей мира.

За минувший 2020 год количество пользователей сети увеличилось на 316 миллионов или на 7,3 процента по сравнению с 2019 годом. Подавляющее число этих людей являются пользователями каких-либо социальных сетей. Эксперты считают, что в общей сложности все интернет-пользователи в текущем году проведут в социальных сетях примерно 3,7 триллиона часов.

Наиболее активными пользователями соцсетей являются жители Филиппин, а самый низкий показатель зафиксировали в Японии. В среднем по миру пользователи различных социальных интернет-платформ тратят на социальный сети примерно 2,5 часа в день, в России данный показатель составляет 2 часа 28 минут.