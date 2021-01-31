Мужчина застрелил сестру накануне ее свадьбы из-за фотографии с любовником Фото: Анастасия ШАРОВА

Житель Индии застрелил свою родную сестру за сутки до ее свадьбы из-за публикации фотографии девушки с любовником. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает местный телевизионный канал TV9.

Отмечается, что это произошло в городе Мератх в индийском штате Уттар-Прадеш на севере государства. Незадолго до церемонии бракосочетания любовник молодой местной жительницы, с которой он несколько лет подряд состоял в отношениях, опубликовал в интернете совместные с ней фотографии. Снимки мужчина также распространил среди родственников и знакомых будущей невесты.

Брат девушки изначально выступал против ее отношений с любовником. Увидев фотографии, мужчина пришел в ярость, взял у своего приятеля пистолет и застрелил сестру.

Сотрудники правоохранительных органов уже арестовали убийцу, он признался в совершении преступления.