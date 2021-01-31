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Политика

Песков назвал «давосскую» речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла

Представитель Кремля назвал выступление президента РФ глубочайшим анализом, с которым до сих пор не выступал ни один мировой лидер
Ксения АНУФРИЕВА
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Песков назвал «давосскую» речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла

Песков назвал «давосскую» речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла

Фото: REUTERS

Речь российского президента Владимира Путина на «давосской неделе» не была направлена на конфронтацию с другими странами или попытку предостеречь их – это была попытка «докричаться до здравого смысла политиков». Такое мнение выразил в воскресенье, 31 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

- Не было никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков. В своей «давосской» речи Путин очень четко и, наверное, впервые так стройно сформулировал весь объем проблем, с которыми всем предстоит сталкиваться. До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер, - отметил пресс-секретарь российского президента.

Выступление в ходе мероприятия «Давосская повестка дня» стало первой речью Владимир Путина в этом году на крупном международном форуме. В нем глава государства обратил внимание, что ситуация в мире напоминает тридцатые годы прошлого века, а также указал на неустойчивость экономики и проблемы технологических гигантов. Путин также призвал западные страны избавиться от фобий относительно России.