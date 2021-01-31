Ротенберг намерен открыть апарт-отель в Геленджике к 2023 году. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Предприниматель Аркадий Ротенберг сообщил, что намерен открыть свой апарт-отель на мысе Идокопас в Геленжике к 2023 году. Об этом бизнесмен рассказал в воскресенье, 31 января, в эфире телевизионного канала «Россия 1».

- Мы должны сделать все за два года, такую планку поставили. Если сделаем как обычно до срока, то будет даже лучше, - сообщил Аркадий Ротенберг.

Напомним, накануне журналисты показали здание в Геленжике изнутри: на кадрах видно, что в так называемом «дворце» ведутся ремонтные работы, на полах во многих помещениях нет даже стяжки. Вчера бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил, что на самом деле является бенефициаром комплекса зданий на мысе Идокопас, то есть «дворец» принадлежит ему. Предприниматель планирует сделать из него апарт-отеля, работы по строительству которого ведутся уже несколько лет.

До этого российский президент Владимир Путин сообщил, что не смотрел фильм Алексея Навального про «дворец» в Геленджике из-за недостатка времени, однако пролистал видеоподборки из фильма. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.

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