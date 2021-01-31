Илью Яшина задержали на незаконной акции в Москве Фото: REUTERS

Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя совета депутатов московского муниципального округа Красносельский Илью Яшина за участие в незаконной акции протеста в российской столице.

- Машину Яшина заблокировали в Москве вне места митингов или акций, после этого его задержали, - сообщил в интервью агентству ТАСС в воскресенье, 31 января, адвокат задержанного Вадим Прохоров.

Источник издания в правоохранительных органах отметил, что Илья Яшин был задержан за участие в несанкционированном мероприятии.

Напомним, правоохранители до этого неоднократно предупреждали об ответственности за участие в незаконных акциях 31 января. На сегодняшних акциях не обошлось без задержаний: так, в Москве задержаны Юлия Навальная, Николай Сванидзе и Максим Шевченко, а в Санкт-Петербурге задержали рэпера Оксимирон. В прочем, Сванидзе и Оксимирона тут же отпустили.