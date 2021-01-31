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Минздрав планирует начать исследования «Спутника V» на онкобольных через месяц

Уже формируются специальные группы добровольцев для испытания препарата
Ксения АНУФРИЕВА
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Минздрав планирует начать исследования «Спутника V» на онкобольных через месяц

Минздрав планирует начать исследования «Спутника V» на онкобольных через месяц

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исследования российской вакцины «Спутник V» на пациентах, страдающих от онкологических заболеваний, планируют начать примерно через месяц-полтора. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии и главный внештатный специалист-онколог российского министерства здравоохранения Андрей Каприн.

- Мы уже фактически разработали план проведения исследований, вот-вот начнем. Планируется через месяц-полтора, - отметил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Андрей Каприн добавил, что в настоящее время уже формируются специальные группы добровольцев для испытания вакцины. Онколог отметил, что пациентам, у которых только выявили заболевание и у которых будет начато специальное лечение, не стоит сейчас делать прививку от коронавируса. Вакцинация от коронавируса также нежелательна пациентам с раком, находящимся на агрессивной химиотерапии или лучевой терапии.

Напомним, сегодня Донецкая народная республика получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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