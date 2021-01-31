Пытавшийся покончить с собой в Москве мужчина получил 75% ожогов тела Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина, который пытался покончить с собой на Тверской улице в Москве, находится в тяжелом состоянии: он получил 75 процентов ожогов тела. Об этом сообщил источник агентства ТАСС в воскресенье, 31 января.

Пострадавшего сразу же потушили и госпитализировали в медицинское учреждение, в настоящее время он находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

- У него 75 процентов ожогов тела, 50 процентов из них глубокие. Сейчас пострадавший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, - сообщил источник издания.

В экстренных службах отметили, что данный инцидент не был связан с проходившими в российской столице незаконными акциями протеста. У пытавшегося покончить с собой мужчины были проблемы, связанные с разделом имущества и долгами. В правоохранительных органах добавили, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере: у него диагностировали хроническое бредовое расстройство.