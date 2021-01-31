Президент Литвы выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литовский президент Гитанас Науседа выдвинул экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира. Об этом сама Тихановская написала в воскресенье, 31 января, на своей странице в социальной сети в Twitter, поблагодарив главу Литвы.

- Это великое выражение солидарности с Белоруссией и признание нашей мирной борьбы за права и свободу, которая вдохновляет весь мир с августа минувшего года, - заявила бывший кандидат в президенты республики.

Напомним, что Светлана Тихановская принимала участие в президентских выборах в Белоруссии, которые состоялись летом 2020 года, после отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать инициативную группу ее супруга Сергея Тихановского. По результатам голосования, Тихановская набрала чуть более десяти процентов голосов избирателей, заняв второе место.