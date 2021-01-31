В СПЧ призвали строго наказывать провокаторов на незаконных акциях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Шота Горгадзе призвал строго наказывать провокаторов и нападавших на сотрудников правоохранительных органов участников незаконных акций протеста. Об этом он заявил в воскресенье, 31 января, в интервью агентству ТАСС.

- Случаи нападения на полицию абсолютно недопустимы и опасны. Здесь необходимо пресекать, выявлять провокаторов и строго наказывать. Мы знаем, к чему подобное поведение может привести, особенно во время массовых беспорядков, когда не можешь объяснить что-то разумное отдельной личности в толпе, - отметил член СПЧ.

Шота Горгадзе добавил, что хочет предостеречь родителей, позволяющих своим детям ходить на подобные незаконные мероприятия, отметив, что у подростков и детей всегда очень острое восприятие происходящего.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об агрессии и провокациях на незаконных акциях протеста в стране. Она отметила, что необходимо отстаивать права не только участников подобных мероприятий, но и сотрудников правоохранительных органов.