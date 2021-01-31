Патриарх Кирилл заявил, что молодежь теряет жизненные ориентиры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о кризисе молодого поколения, которые заставляет молодежь терять жизненные ориентиры. Об этом он рассказал на проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от Переделкино в воскресенье, 31 января.

Патриарх призвал родителей формировать у детей убеждения, которые способны противостоять негативному влиянию извне.

- Наибольшее влияние на формирование личности человека оказывают его родители. Сегодня настал кризис молодого поколения, молодые люди начали терять жизненные ориентиры. А должны формироваться правильные мысли, правильные убеждения, - отметил епископ.

Патриарх Кирилл заявил также, что на молодое поколение огромное влияние оказывают СМИ, телевидение и интернет, а родителям с ними трудно конкурировать.

Ранее патриарх призвал отцов не пренебрегать воспитанием своих детей и принимать в нем активное участие.