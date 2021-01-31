Юлию Навальную отпустили из отдела полиции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Супругу арестованного оппозиционного блогера Алексея Навального Юлию отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. Об этом в воскресенье вечером, 31 января, сообщила ее адвокат Светлана Давыдова в интервью агентству ТАСС.

Сообщается, что на Юлию Навальную составили протокол по статье 20. 2 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Завтра в 10:00 по московскому времени по данному делу состоится заседание в Щербинском суде.

Напомним, Юлию Навальную задержали сегодня в ходе несанкционированного шествия к следственному изолятору «Матросская Тишина», где в настоящее время находится Алексей Навальный. Ее доставили в отдел полиции «Щербинский» УВД в Москве. На незаконной акции сторонников Навального 23 января Юлия также была задержана, однако тогда ее отпустили без составления протокола.