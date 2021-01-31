Случаи участия подростков в незаконных акциях в Москве 31 января были единичными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Случаи участия несовершеннолетних в незаконной акции в российской столице в это воскресенье, 31 января, были единичными. Об этом в интервью РИА Новости рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

- Дежурившие сегодня сотрудники аппарата уполномоченного правам человека практически не видели несовершеннолетних в местах, где проходили несанкционированные мероприятия, - отметила детский омбудсмен.

Она добавила, что несколько подростков были опрошены в отделениях полиции в присутствии своих родителей. В законном порядке сотрудники правоохранительных органов составили соответствующие протоколы.

Напомним, что по данным столичного главка министерства внутренних дел, в сегодняшней незаконной акции протеста в центре Москвы принимали участие около двух тысяч человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали примерно 150 участников незаконной акции протеста в Москве.