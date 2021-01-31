МВБ США распорядилось обеспечить обязательное ношение лицевых масок в общественном транспорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И.о. министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Дэвид Пекоске в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции распорядился обеспечить обязательное ношение лицевых масок в общественном транспорте на территории всего государства. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили представители американского МВБ.

Отмечается, что данная мера касается как общественного, так и коммерческого транспорта. Ввели требование по указу нового избранного президента США Джозефа Байдена от 21 января, по котором американцев обязали носить маски в общественном транспорте и на территории, которая принадлежит федеральному правительству.

Напомним, что при администрации предыдущего президента Штатов Дональда Трампа носить маски в общественном транспорте являлось рекомендацией, а не требованием. Ношение масок вступит в силу 1 февраля 2021 года.

Вчера американские Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний предписали операторам общественного транспорта следить за тем, чтобы все пассажиры пользовались средствами индивидуальной защиты.

Как ранее писал сайт kp.ru, в США конгрессмен Стивен Линч заразился коронавирусной инфекцией после вакцинации от заболевания.