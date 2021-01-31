Билл Гейтс опроверг слухи о своей причастности к пандемии COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Распространение недостоверной информации о вакцинации от коронавирусной инфекции способно продлить эпидемию. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, в очередной раз опровергнув нелепые слухи о своей причастности к пандемии COVID-19.

- Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они начинают спрашивать, а не стоит ли кто-нибудь за пандемией. Мой фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцине. Например, в Пакистане или Нигерии ходили слухи, что вакцина якобы небезопасна и приводит к бесплодию у женщин, - рассказал предприниматель в интервью изданию «Suddeutsche Zeitung».

По мнению Гейтса, для борьбы с подобными заблуждениями следует обратиться к влиятельным людям, например представителям общества или религиозным лидерам, которые обладают большим авторитетом. Только они способны объяснить людям необходимость и преимущества вакцинации от коронавирусной инфекции.

Напомним, что с момента начала пандемии в интернете и социальных сетях распространялись теории о якобы причастности миллиардера к пандемии. Некоторые были уверены, что Гейтс якобы намерен чипировать людей через вакцины от коронавируса.