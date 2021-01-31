Инфекционист заявил, что ослабление масочного режима в России возможно к лету

Названы возможные сроки ослабления масочного режима в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Ослабление масочного режима на территории России возможно уже к лету текущего года, когда коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции будет сформирован у большей части населения государства. Об этом заявил в эфире телеканала «Москва-24» в воскресенье, 31 января, педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

- Послабления означают, что мы можем немного расслабиться, отдохнуть. Это не значит, что можно будет этот масочный режим нарушать. Я надеюсь, значительное послабление масочного режима будет у нас летом, когда основная часть населения сформирует коллективный иммунитет к заболеванию, - отметил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина».

Как сообщал сегодня сайт kp.ru, за минувшие сутки на территории всей России медики зафиксировали более 18,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии коронавируса в стране заразились более 3,85 миллиона местных жителей.