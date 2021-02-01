Коротич объяснил, чем Навальный отличается от Ельцина

Бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич Фото: Евгения ГУСЕВА

1 февраля 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. Накануне памятной даты бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич рассказал в интервью сайту kp.ru, чем оппозиционный блогер Алексей Навальный отличается от первого президента страны.

- Зюганов сейчас говорит, что Навальный — это молодой Ельцин. Я не согласен. Ельцин был экспрессивным лидером, смахивающим иногда на Хрущева, иногда на Трампа, но он был честен. А с кем сравнить Навального? Зюганову это не понравится. Но 100 с небольшим лет назад через Германию за германские же деньги в Россию так же доставили Ленина. И с той же целью - разрушить государство, - объяснил свое мнение по этому поводу Виталий Коротич в беседе с обозревателем kp.ru Александром Гамовым.

Бывший главный редактор «Огонька» добавил также, что «Ельцин с Навальным в одном поле бы не присел».

Напомним, Геннадий Зюганов говорил накануне, что не считает Алексея Навального оппозиционером: лидер КПРФ отметил, что блогер представляет «американский финансовый капитал» и с ним работают опытные зарубежные специалисты, которые раскручивали подобных людей и раньше.

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