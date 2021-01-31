Кравчук оценил призывы сделать Донбасс частью России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший украинский президент и глава делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе. В эфире телеканала «Украина 24» в воскресенье, 31 января. он отметил, что призывы включить Донбасс в состав РФ «концептуально» не совпадают с линией, которой представители Донецкой и Луганской народных республик придерживаются в ходе переговоров.

- Если в Донбассе будут придерживаться позиции, что будущее самопровозглашенных республик с Россией, то надо обратиться в ОБСЕ, чтобы кардинально изменить повестку дня, - отметил Леонид Кравчук.

Напомним, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит. При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса.