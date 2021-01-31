Ульяновская чиновница заявила, что СМИ переиначили ее слова о незаконных акциях

Участники несанкционированной акции 23 января в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Директор ульяновского областного государственного казенного учреждения (ОГКУ) «Правительство для граждан» Светлана Опенышева объяснила свой комментарий о демократии в стране и участниках несогласованных акций. Она утверждает, что журналисты просто переиначили ее слова.

Ранее чиновница опубликовала в соцсети запись, в которой заявила, что будь ее воля, издала бы указ, по которому всех принимающих участие в незаконных акциях молодых людей отправляли бы в армию, а девушек – на принудительные работы. И добавила: «Демократия хорошо, но сейчас не демократия».

Однако после того, как прочитала заголовки о своем комментарии на сайтах российских СМИ, решила эти слова объяснить.

«Я всегда буду стоять за справедливость, за президента и нашего губернатора. Страна и регион изменились в лучшую сторону. То, что молодежь по стране выходит на улицу – это беспредел, а не демократия. Не надо переиначивать мои слова», - написала она.