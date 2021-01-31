Полиция задержала более 30 участников акции протеста в Амстердаме

На очередной акции протеста в Амстердаме задержали более 30 человек Фото: REUTERS

В воскресенье, 31 января, в Амстердаме прошла очередная акция протеста против комендантского часа и других ограничений, введенных властями Нидерландов из-за ситуации с коронавирусом. Столичная полиция сообщила, что задержаны более 30 демонстрантов.

Уличные митинги проходили также в городе Апелдорн, однако там в акции участвовали несколько сотен горожан, и после демонстрации люди спокойно разошлись по домам. А вот в Амстердаме протестующие снова стали устраивать беспорядки, передает телеканал NOS.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в разных городах Нидерландов вспыхнули акции протеста против строгих карантинных мер, предпринимаемых правительством для борьбы с распространением коронавируса. В минувшее воскресенье в Амстердаме и Эйндховене протестующие стали устраивать погромы и поджоги, а также бросать в полицейских петарды, камни и бутылки, тем в ответ пришлось применить дубинки, водометы и слезоточивый газ.