Захар Прилепин рассказал, как относится к Ельцину

Писатель Захар Прилепин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 1 февраля, первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. Накануне этой даты писатель, глава и основатель партии «За правду» Захар Прилепин поделился с обозревателем kp.ru Александром Гаммовым своими воспоминаниями о политике и рассказал, как он сам относится к Борису Ельцину.

- Я помню, что когда пришел в ОМОН, в середине 90-х Ельцина ненавидели все бойцы. Задержки зарплат были постоянными. Пайковые выдавали консервами. В Чечне наш командир говорил перед выездом: царь пьяный, но это наш царь. И мы понимали, дело не в Ельцине. И олигархи приходят и уходят, а земля российская остается, - сказал Прилепин.

Писатель напомнил, что «это была несчастная война», погибло очень много людей, боевые действия сопровождались «переговорами» с полевыми командирами: «Звонки из Москвы на моих глазах: раскройте кольцо, этого нельзя трогать, этого отпустить. Предательство было как часы отлажено».

«Однажды Ельцин приезжал в Нижний Новогород. В 1997-м или 98-м. Я стоял в ближнем оцеплении. Рядом с ним, когда он выступал перед согнанными нижегородцами. Потом у меня был текст «Почему я не убил Ельцина». Теоретически я мог его застрелить — но это было уже ни к чему», - рассказал писатель.

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