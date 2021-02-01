Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Пресс-секретарь рассказал, почему Ельцин пытался покончить с собой

Павел Вощанов считает, что первого президента России довели до попытки суицида
Авторы (2):
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВИгорь ЕМЕЛЬЯНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Павел Вощанов считает, что первого президента России довели до попытки суицида

Павел Вощанов считает, что первого президента России довели до попытки суицида

Фото: фотохроника ТАСС.

Бывший первый пресс-секретарь первого президента России Бориса Павел Вощанов в беседе с корреспондентом «КП» Игорем Емельяновым накануне 90-летия со дня рождения экс-главы государства рассказал, почему Ельцин пытался покончить с собой.

- Как только популярность Ельцина в Москве стала расти, Горбачев это почувствовал и тихо, через своих людей, стал его поддавливать. И додавил так, что дошло до суицида, - сказал Павел Вощанов.

- Полагаете, попытка самоубийства Ельцина — не легенда? – спросил его наш журналист.

- Я не полагаю — я знаю. Он пытался покончить с собой, - ответил первый пресс-секретарь Ельцина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев в своей книге «Остаюсь оптимистом» рассказал, как его политического оппонента Ельцина обнаружили окровавленным в комнате отдыха. По словам Горбачева, «Ельцин канцелярскими ножницами симулировал покушение на самоубийство», а на самом деле ранение было поверхностным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Дошло до суицида": почему Борис Ельцин пытался покончить с собой

1 февраля Борису Ельцину исполнилось бы 90. Накануне юбилея бывший первый пресс-секретарь президента Павел Вощанов рассказал "КП" о своем знакомстве с Борисом Николаевичем и о его трансформации во власти: от партийного служаки до "царя" всея Руси (подробности)