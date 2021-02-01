Пресс-секретарь рассказал, почему Ельцин пытался покончить с собой

Павел Вощанов считает, что первого президента России довели до попытки суицида Фото: фотохроника ТАСС.

Бывший первый пресс-секретарь первого президента России Бориса Павел Вощанов в беседе с корреспондентом «КП» Игорем Емельяновым накануне 90-летия со дня рождения экс-главы государства рассказал, почему Ельцин пытался покончить с собой.

- Как только популярность Ельцина в Москве стала расти, Горбачев это почувствовал и тихо, через своих людей, стал его поддавливать. И додавил так, что дошло до суицида, - сказал Павел Вощанов.

- Полагаете, попытка самоубийства Ельцина — не легенда? – спросил его наш журналист.

- Я не полагаю — я знаю. Он пытался покончить с собой, - ответил первый пресс-секретарь Ельцина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев в своей книге «Остаюсь оптимистом» рассказал, как его политического оппонента Ельцина обнаружили окровавленным в комнате отдыха. По словам Горбачева, «Ельцин канцелярскими ножницами симулировал покушение на самоубийство», а на самом деле ранение было поверхностным.

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