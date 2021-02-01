Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую ожидать погоду в феврале

По прогнозам синоптиков, погода в феврале будет неоднородной Фото: Олег УКЛАДОВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал журналистам, какая погода будет в нашей стране в феврале. По прогнозам синоптиков, во многих регионах России месяц станет относительно теплым, а в Крыму, на Кавказе, на юге Урала и в Западной Сибири столбики термометров поднимутся гораздо выше обычного.

«На европейской территории России температурный фон около нормы прогнозируется в большинстве регионов, класс выше нормы - в Крыму, в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе. Также средмесячная температура выше нормы ожидается на юге Урала, Западной Сибири, на самом юге Красноярского края и в Хакасии», - сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС.

А вот жителей Дальнего Востока, по его словам, в течение февраля ожидают и сильные морозы, и оттепели. Так, холода ниже нормы будут в северо-западных регионах Якутии, на юге Хабаровского края и в Сахалинской области, а температура выше нормы – на Чукотке и в Магаданской области.

«Но погода в феврале будет неоднородной: будут и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления», - подытожил Вильфанд.