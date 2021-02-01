Reuters: В Мьянме задержаны президент и глава правительства страны

Сторонники военных Мьянмы вышли на уличные протесты Фото: REUTERS

Неизвестные вооруженные люди задержали президента Мьянмы Вина Мьина и государственного советника, министра иностранных дел страны Аун Сан Су Чжи, которая фактически выполняет функции главы правительства. Об этом в ночь на понедельник, 1 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правящей партии «Национальная лига за демократию» Мио Ньюнта.

Он уточнил, что обоих «схватили» ранним утром. Кроме того, по его словам, были задержаны еще несколько членов президентской партии. Мио Ньюнт предостерег народ Мьянмы от поспешных действий, призвав соблюдать законы.

Ранее в пятницу в местных и зарубежных СМИ появились сообщения, что в стране из-за разногласий между армейским командованием и правительством может произойти военный переворот. Агентство напоминает, что обстановка в стране накалилась после выборов, прошедших 8 ноября 2020 года. Несогласные с их результатами сторонники военных вышли на уличные протесты.