В Греции пропал самолет Фото: REUTERS

В воскресенье, 31 января, в Греции пропал учебно-тренировочный самолет, на борту которого, по предварительным данным, был только пилот. Воздушное судно исчезло с радаров, когда находилось недалеко от города Янина в области Восточная Загори на севере страны, передает Афинское Македонское агентство новостей.

В поисках задействованы греческие Военно-воздушные силы, пожарные, полиция, альпинисты из спец отряда по борьбе с природными катастрофами и волонтеры. В последний раз пилот выходил на связь воскресенье днем, в тот момент самолет находился примерно в пяти морских милях от аэродрома Янины.

Отмечается, что операцию очень осложняет непогода: в районе поисков идет сильный дождь, небо затянуто облачность. Кроме того, стоит густой туман.

Греческий новостной портал Newsbomb сообщает, что пропавший самолет был двухместным, а за его штурвалом находился иностранец. Гражданство пилота не уточняется.