В Колумбии затонули две лодки, погибли 12 человек

В Колумбии произошло крушение двух лодок, судьба 30 человек неизвестна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На западе Колумбии в воскресенье, 31 января, произошло крушение сразу двух лодок, на которых в тот момент находились десятки людей. В результате погибли как минимум 12 человек, судьба 30 пока неизвестна, их поиски продолжаются.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщила газета El Tiempo. Уточняется, что трагедия произошла недалеко от города Тумако в департаменте Нариньо. Большинство жертв двойного кораблекрушения – дети: из 12 найденных спасателями погибших семеро несовершеннолетних.

Достать живыми из воды удалось 30 человек, всех передали медикам. Между тем, пока точно неизвестно, сколько пассажиров находилось на обеих затонувших лодках. По предварительным данным спасателей, неизвестна судьба около 30 человек, они считаются пропавшими без вести.

Колумбийские власти начали расследование произошедшего. Причины крушения сразу двух лодок с людьми выясняются.