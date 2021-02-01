Зеленский заявил, что США не должны были разглашать содержание его разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вашингтонская администрация не должна была посвящать широкую общественность в подробности его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в июле 2019 года, а уж тем более – публиковать стенограмму той беседы.

Таким мнением лидер Незалежной поделился в интервью двум изданиям – порталу Axios и телеканалу HBO. Он также признался, что «был очень оскорблен», когда прочел в СМИ, что Трамп оказывал на него давление.

«Почему? Потому что я – президент Украины. Мы можем быть меньше, чем США, но мы – независимая Украина. Поэтому он не давил на меня, я никогда так не скажу», - пояснил журналистам Зеленский.

Он также рассказал об «одном неприятном моменте», о котором, по его словам, «никогда раньше не говорил», это публикация Белым домом записи его беседы с Трампом.

«Мне кажется, это очень неправильно. И это не Украина ее (стенограмму) обнародовала, я бы никогда не позволил этому случиться», - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что «это был первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами», и ни одна из сторон не имела права публиковать его стенограмму.

Напомним, как писал сайт kp.ru, тогда Трамп едва избежал импичмента из-за того, что он в ходе телефонной беседы с Зеленским якобы выдал украинскому президенту информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине. Некий сотрудник американских спецслужб, слышавший их переговоры, встревожился, счел их «опасными» и анонимно доложил своему руководству. После громкого скандала Белый дом обнародовал содержание разговора.

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