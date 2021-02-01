В НИИ гриппа сообщили, что в России нет штаммов коронавируса из Британии и ЮАР

На территории России специалисты не выявили «зарубежных» штаммов коронавируса Фото: REUTERS

На территории России специалисты не выявили «зарубежных» штаммов коронавируса, которые ранее были обнаружены в Великобритании, Южно-африканской республике, Бразилии и Соединенных Штатах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева.

«Cреди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из Великобритании (за исключением завозного случая в декабре), Бразилии, ЮАР и США. Мониторинг таких штаммов продолжается на постоянной основе», - сообщает НИИ гриппа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в новосибирском научном центре «Вектор», где разработали вакцину от COVID-19, выделили британский штамм коронавируса. Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов объяснил, что это значит, и чем такой штамм грозит россиянам.

Позже специалисты «Вектора» показали снимок этой мутации вируса SARS-CoV-2 под микроскопом. Ученые активно исследуют структурные особенности штамма.

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