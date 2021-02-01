Финансист назвал причины, по которым банк может списать часть денег с вклада

Не все знают, что у банков есть право в некоторых случаях списать часть вклада Фото: REUTERS

Все знают, что баки выплачивают своим клиентам проценты по вкладам, однако далеко не всем известно, что у кредитных организаций есть и право списать часть денег вкладчика с депозитного счета. Об этом рассказал председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев, перечислив основания, на которых банк может списать средства вкладчика.

Например, неприятный «сюрприз» может ожидать клиента кредитной организации, если в его отношении по решению суда открыли исполнительное производство.

«Вклад признается имуществом, судебный пристав может арестовать все счета, списав с них задолженность. В этой ситуации кредитная организация не сможет и не станет этому препятствовать», - пояснил эксперт агентству «Прайм».

Второй причиной могут стать неоплаченные долги вкладчика (например, штрафы ГИБДД, налоги и т.д.) или просроченные кредиты в этом банке. Сотрудникам проще списать задолженность по кредиту, «чем инициировать полноценный процесс взыскания».

Третий случай, когда человек может недосчитаться денег на своем вкладе, – банкротство самого банка. Однако, как указал финансист, такое происходит лишь при условии, если на депозитном счете была сумма, превышающая гарантии возмещения по вкладу в 1,4 миллиона рублей. Чтобы получить средства сверх этого лимита, придется встать в очередь с другими кредиторами обанкротившегося учреждения.

Михаил Дорофеев подчеркнул, что все описанные им ситуации не противоречат действующему законодательству. К тому же, клиент банка подтверждает свое согласие с такими условия, когда ставит подпись на договоре. Все остальные случаи можно оспорить, предъявив претензии банку, а если его руководство не реагирует, нужно написать жалобу регулятору и обратиться в суд.