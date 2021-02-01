В случае вакцинации от коронавируса иммунный ответ у человека сохраняется на протяжении 6-7 месяцев Фото: Иван МАКЕЕВ

Людям, переболевшим коронавирусом, не грозит заражение его штаммами. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов. По его словам, большинство мутаций нейтральные, и в России их уже обнаружено более 1,5 тысячи.

«Переболевшему человеку с крепким иммунитетом уже не страшны «южноафриканский», «японский», «бразильский» штаммы. Если появится новое антигенное представительство или новый серотип вируса, изменится вакцина, и об этом все будут оповещены», - сказал эксперт в интервью газете «Известия».

Ученый уточнил, что иммунный ответ у человека после прививки против COVID-19 сохраняется в течение шести – семи месяцев, а «если изменится штаммовый состав, осенью он будет уточнен так же, как и для гриппа».

«Оперативно населению сообщат, что нужно идти вакцинироваться заново», - заверил Александр Горелов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он рассказал, что «шведский эксперимент» с отказом от серьезных противоэпидемических мер и ограничений провалился окончательно и бесповоротно.

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