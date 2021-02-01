Военные объявили в Мьянме чрезвычайное положение на год

Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаин Фото: REUTERS

В понедельник, 1 февраля, военные Мьянмы объявили, что в стране вводится режим чрезвычайного положения на ближайший год, а руководить государством в этот период будет главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин.

Такое заявление прозвучало на армейском телеканале. Военнослужащие страны сообщили, что решение о чрезвычайном положении подписал вице-президент Мьин Све, который с этого дня будет исполнять обязанности президента, передает агентство Reuters.

Отмечается, что военные Мьянмы объяснили такое решение «массовыми фальсификациями» на парламентских выборах, прошедших 8 ноября 2020 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько часов назад представитель правящей в стране партии сообщил о задержании президента Мьянмы Вина Мьина и государственного советника, министра иностранных дел страны Аун Сан Су Чжи, которая фактически выполняет функции главы правительства.

Ранее в пятницу в местных и зарубежных СМИ появились сообщения, что в стране из-за разногласий между армейским командованием и правительством может произойти военный переворот.