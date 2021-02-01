Зеленский назвал штурм Капитолия ударом по демократии

Владимир Зеленский дал интервью телекомпании HBO и порталу Axios Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Штурм здания Конгресса в США сторонниками бывшего президента Дональда Трампа 6 января стал "сильным ударом" для американской демократии, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для HBO и Axios.

- Мы были очень шокированы. Я был очень удивлён. Я не мог представить, чтобы нечто подобное было возможно в США. Я считаю, что это был сильный удар по демократии Соединенных Штатов, - признался Владимир Зеленский.

Украинский президент также отметил, что всегда считал демократические институты США идеальными, со спокойной передачей власти. Зеленский добавил, что мог ожидать такого развития событий в других странах, но не в Штатах. По его мнению, это "говорит о том, что не всё идеально".

- Мне не хотелось, чтобы у вас был переворот, стрельба, <...> гибель людей. <...> После чего-то подобного, мне кажется, миру было бы сложно смотреть на США как на символ демократии, - заявил в интервью Владимир Зеленский.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 6 января, за четыре дня до инаугурации Джо Байдена, сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия во время заседания Конгресса по утверждению итогов прошедших выборов президента, чтобы сорвать его. В столкновениях с полицией погибли четыре человека среди протестующих и один полицейский.