Медведев допустил отключение Рунета от глобальной сети

Медведев: РФ может сделать Рунет автономным, но не хочет до этого доводить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Технические возможности России способны обеспечить автономную работу российского сегмента интернета, но никто не хотел бы доводить до таких крайностей, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

- Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось, - отметил Медведев в интервью российским СМИ.

Зампред Совбеза также назвал автономию Рунета запасным вариантом на экстремальный случай, если Россию отключат от глобальной сети.