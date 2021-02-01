Дмитрий Медведев привился от коронавируса

Дмитрий Медведев сообщил, что сделал прививку от коронавируса около двух месяцев назад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что прошёл вакцинацию от коронавируса одним из российских препаратов около двух месяцев назад.

- Одной из российских вакцин. Почему я именно так говорю? Чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой, - объяснил Медведев в интервью российским СМИ.

Он также рассказал, что никаких последствий вакцинации для него не было, передаёт ТАСС.

- Знаете, обычно говорят о чем? Наоборот, у того, кто переболел после вакцинирования, иммунный ответ сильный, значит, у него защита может быть сильнее: антител больше, всякие коэффициенты выше и так далее. Но это тоже не всегда. Очень все индивидуально, - добавил замглавы Совбеза.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Дмитрий Медведев заявил о возможности отключения Рунета от всемирной сети.