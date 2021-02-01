Дмитрий Медведев назвал президентство Трампа периодом разочарования Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал годы президентства в США Дональда Трампа «периодом разочарования» для отношений Москвы и Вашингтона.

«Период работы предыдущей администрации - это период разочарования», - заявил зампред Совбеза РФ в интервью российским СМИ

По словам Медведева, Трамп «действительно был такой дружелюбный человек», который «всячески демонстрировал настрой на то, чтобы, как он говорил, поладить с русскими, но у него ничего не получилось».