Дмитрий Медведев назвал президентство Трампа периодом разочарования Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал годы президентства в США Дональда Трампа «периодом разочарования» для отношений Москвы и Вашингтона.

«Период работы предыдущей администрации - это период разочарования», - заявил зампред Совбеза РФ в интервью российским СМИ

По словам Медведева, Трамп «действительно был такой дружелюбный человек», который «всячески демонстрировал настрой на то, чтобы, как он говорил, поладить с русскими, но у него ничего не получилось».

Медведев объяснил такую ситуацию влиянием истеблишмента США, который, по словам плотика, ставил экс-президенту «палки в колеса». «И поэтому его желание, и тот саммит, который прошёл в 2018 году, в том числе по инициативе американцев, ни к каким результатам не привели. Наверное, он этих результатов хотел», - отметил зампред Совбеза.

Зампред Совбеза отметил, что Трамп постоянно «балансировал», демонстрируя настрой «поладить с русскими», но, в то же время, позиционируя себя как «самый жесткий президент по отношению к России».

«Поэтому всё это обернулось продолжением, таким не прекращающимся потоком дополнительных санкций ... Этот баланс привёл к тому, что никакого движения, по сути, не было. Были сплошные санкции», - добавил он.

Комментируя новое американское руководство, Медведев заявил, что они «пока не считает целесообразным нормализовать отношения» с Москвой.