Медведев о переговорах с Японией по передаче Курил: «Мы суверенитетом не торгуем»

Дмитрий Медведев. ФОТО: Александр Астафьев. Пресс-служба правительства РФ-ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что японские власти осознают невозможность заключения мирного договора с Москвой на нынешних условиях Токио в части Курильских островов, но от них не отступают, отметив, что после поправок в Конституцию мы не имеем права вести диалог о передаче территорий.

«Есть определённые установки, которых придерживаются наши японские коллеги ... На эти жёсткие установки у нас сейчас есть уже решения, связанные с изменением Конституции: мы вообще не имеем права вести переговоры по передаче суверенитета на российские территории», - сказал зампред Совбеза РФ.

Медведев также сообщил, что Москва готова обсуждать с Токио возможность совместной экономической деятельности на Курильских островах, однако Япония пока не хочет на это соглашаться

Россия и Япония не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Токио оспаривает принадлежность четырех островов - Кунашира, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Позиция Москвы состоит в том, что эти территории вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.