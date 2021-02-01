Белый дом призвал военных Мьянмы освободить задержанных чиновников

США призвали военных в Мьянме отпустить задержанных чиновников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США обеспокоены сообщениями о задержании властей Мьянмы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

- Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги по подрыву демократических преобразований в стране, включая арест государственного советника Аун Сан Су Чжи и других гражданских должностных лиц, - отметила Псаки.

Она также заявила, что Вашингтон по-прежнему поддерживает "демократические институты Мьянмы" и призывает освободить задержанных президента страны Вин Мьина и лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) Аун Сан Су Чжи.

В заявлении Белого дома также сказано, что Вашингтон осуждает любые попытки изменить результаты недавних выборов в Мьянме. Кроме того, власти США обещают принять меры в отношении виновных в госперевороте, если они не отменят свои действия.

Напомним, как сообщал ранее сайт KP.ru, военные Мьянмы объявили, что в стране вводится режим чрезвычайного положения на ближайший год, а руководить государством в этот период будет главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин.